Θεσσαλονίκη: Παιδί τραυματίστηκε σε επεισόδια

Το παιδάκι τραυματίστηκε μετά από συμπλοκή που ξεκίνησε για άγνωστους λόγους. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

(εικόνα αρχείου)

Επεισόδιο μεταξύ ατόμων Ρομά σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον οικισμό «Αγία Σοφία» στη Θεσσαλονίκη.

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, στις 17:10 άτομα συνεπλάκησαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από χτύπημα στο κεφάλι ένα παιδάκι δύο ετών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδάκι. Το δίχρονο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

