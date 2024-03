Ηράκλειο

Ηράκλειο – Ενδοοικογενειακή βία: Παραβίασε ασφαλιστικά μέτρα και επιτέθηκε στην μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο λόγος για έναν 47χρονο άνδρα που παρά τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί δεν δίστασε να επιτεθεί ξανά στην 77χρονη μητέρα του χτυπώντας την σε όλο το σώμα.

-

Μια ακόμα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο καθώς μια γυναίκα ηλικίας 77 χρονών είχε δεινοπαθήσει στα χέρια του γιου της που της επιτέθηκε χθες, 29 Φεβρουαρίου για πολλοστή φορά και μάλιστα τρεις φορές σε μια μέρα!

Ο άνδρας δίχως να έχει κανέναν ηθικό φραγμό και παρότι του είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για επιθέσεις εις βάρος της μητέρας του, εκείνος τα παραβίασε με αποτέλεσμα να την επισκεφτεί τρεις φορές μέσα στην Πέμτπη. Μάλιστα βάσει της δικαστικής απόφασης ο άνδρας έπρεπε να φύγει από το σπίτι και να μην μένει μαζί της.

Ο 47χρονος που έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για διάφορες υποθέσεις, συνελήφθη μετά την κλήση της μητέρας του όπου άνδρες της Αστυνομίας έφτασαν αμέσως στο σπίτι της προχωρώντας στην σύλληψη του.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία Ναβάλνι - Μόσχα: Χιλιάδες κόσμου και δρακόντεια μέτρα (βίντεο)

Τέμπη: Αναβλήθηκε η δίκη για τους συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη

UEFA - Σούπερ Λιγκ 2: Έλεγχος για ύποπτα παιχνίδια