Λάρισα

Έμφυλη βία: Στο νοσοκομείο γυναίκα μετά τον ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της

Οι γείτονες επενέβησαν για τη διάσωση της γυναίκας, που δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον σύντροφό της.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 35χρονη από τη Λάρισα, μετά από επίθεση που δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής, από τον σύντροφό της.

Η ένταση που φέρεται να υπήρξε μεταξύ του νεαρού ζευγαριού και έγινε αντιληπτή από τους γείτονες κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε περί τις 8 μ.μ. ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, η οποία αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω εξετάσεις.

Για τον εντοπισμό του δράστη διενεργούνται έρευνες από τις Αρχές.

Πηγή: onlarissa.gr

