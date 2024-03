Καβάλα

Καβάλα: Ζευγάρι ηλικιωμένων έκρυβε ναρκωτικά και σφαίρες σε τενεκέ

Τι εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του το ζευγάρι στην Καβάλα και πώς πιάστηκε.

Της Δώρας Βογιατζάκη



Μέσα σε έναν μεταλλικό τενεκέ έκρυβε κάνναβη ένας 68χρονος συνταξιούχος στην Καβάλα, ο οποίος συνελήφθη μαζι με την 60χρονη σύζυγό του από στελέχη του τμήματος δίωξης ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Καβάλας.

Η κάνναβη ήταν συσκευασμένη και σφραγισμένη με κερί σε μεταλλικά κουτιά από καφέ τα οποία ήταν τοποθετημένα μέσα στον τενεκέ.

Εντοπίστηκαν με τη βοήθεια του νεαρού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών "ΘΟΡ" μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού.

Συνολικά κατασχέθηκαν 580 γραμμάρια κάνναβη, ζυγαριά ακριβείας , βρέθηκαν σπόροι του φυτού αλλά και 11 σφαίρες των 9mm.

Ο 68χρονος και η 60χρονη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

