Άρτα: Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλετιστή

Τραγικό τέλος για τον μοτοσικλετιστή τα ξημερώματα της Κυριακής. Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Τα ξημερώματα της Κυριακής μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 23χρονος εκτράπηκε της πορείας της με συνέπεια τον βαρύ τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άρτας με βαριά τραύματα όπου και κατέληξε λίγο αργότερα. Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Άρτας.

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει «Σήμερα (3-03-2024) πρώτες πρωινές ώρες στην Άρτα, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του.

Ο οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου και κατέληξε, λίγο αργότερα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Άρτας».

