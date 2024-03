Θεσσαλονίκη

Τέμπη - Θεσσαλονίκη: Πανό 102 μέτρων για τα 57 θύματα

Η τελική του μορφή του έργου θα εκτεθεί σε κατάλληλο χώρο

Ανθρώπινα σώματα αποτυπώθηκαν σε ένα ειδικά προετοιμασμένο πανό 102 μέτρων με την μέθοδο της κυανοτυπίας από μια ομάδα φωτογράφων της gallery Πινακήθη, Tempi, In Memoriam με στόχο να μην να μην ξεχαστεί η τραγωδία των Τεμπών. Τα σώματα αυτά κρατούνται χέρι-χέρι, δημιουργώντας μια αλυσίδα, η οποία στο κέντρο της διασπάται από μια δεσμίδα λουλουδιών με ανοδική πορεία.

«Ο συμβολισμός της δράσης αυτής αποτελεί έμπνευση της ομάδας. Σκεφθήκαμε να κάνουμε μία δράση για το δυστύχημα στα Τέμπη και πως αυτή η αποτύπωση των 57 σωμάτων που φύγανε, με αυτήν την φωτογραφική τεχνική της κυανοτυπίας που αφήνει ένα αποτύπωμα ένα προς ένα, θα είναι εντυπωσιακή», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο φωτογράφος Στέφανος Τσακίρης.

Στη διαδικασία δημιουργίας του έργου, συμμετείχαν περίπου 50 άτομα τα οποία με ειδική στάση τους σώματός τους άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο πανί. Η δράση έλαβε χώρα την Πλατεία Χημείου του ΑΠΘ.

Η τελική του μορφή του έργου θα εκτεθεί σε κατάλληλο χώρο, ενώ όπως αναφέρει ο κ. Τσακίρης «το αποτύπωμα θα βρεθεί σε διάφορα σημεία σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να μπορέσουμε να δείχνουμε το μέγεθος αυτού του δυστυχήματος».

Όσον αφορά το ύφασμα στο οποίο θα γίνει η χρήση της τεχνικής της κυανοτυπίας, είναι 102 μέτρα μήκος και αποτελεί το μεγαλύτερο παγκοσμίως. «Θα έχουμε κάνει ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες μεγέθους 2,80 Χ 102 μέτρα. Ελπίζουμε να βοηθήσει και αυτό στον αγώνα που δίνουν οι άνθρωποι για να πάρουν μία δικαίωση, οι συγγενείς και φίλοι των θυμάτων» επεσήμανε ο κ. Τσακίρης.

