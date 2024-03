Λάρισα

Τροχαίο – Διμήνι: “Έφυγε” 21χρονος μήνες μετά τη σύγκρουση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν τα κατάφερε ο νεαρός οδηγός, ο οποίος κατέληξε μετά από μήνες στο νοσοκομείο.

-

“Εφυγε” από την ζωή ο 21χρονος Δημήτρης Κατσαρός, ο οποίος πριν τέσσερις μήνες, οδηγώντας το δίκυκλό του, σύγκρουστηκε με αυτοκίνητο.

Ο 21χρονος έδωσε μάχη να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από πολλές επεμβάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 6 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Διμηνίου, στις 15:00 το μεσημέρι.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστολική ψήφος - Κεραμέως: Εσωτερικός έλεγχος για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

“Έπεσε” το Facebook, προβλήματα και με το Instagram

ΗΠΑ: Φονική συντριβή αεροπλάνου (βίντεο)