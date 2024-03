Αργολίδα

Άργος - Δικηγόρος 32χρονης: Η κακοποίηση της γινόταν μπροστά στα παιδιά (βίντεο)

Τι δήλωσε στο “Καλημέρα Ελλάδα” ο συνήγορος υπεράσπισης της 32χρονης, η οποία κακοποιούταν από τον σύζυγό της,

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και στον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, μίλησε ο Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης της 32χρονης γυναίκας που κακοποιούταν από τον 34χρονο σύζυγό της στο Άργος.

Όπως δήλωσε η 32χρονη βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση τόσο ψυχολογικά, όσο και σωματικά και αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αναρρώσει από τα τραύματά της.

Όταν ρωτήθηκε γιατί το θύμα υπέμενε αυτήν την κατάσταση απάντησε πως «ο κατηγορούμενος δρούσε συστηματικά ανενόχλητος. Είχε αποκόψει την Ελένη, από την επαφή με την αδερφή της και τον πατέρα της. Αυτό κάνουν αυτοί που κακοποιούν συστηματικά γυναίκες».

Υπογράμμισε πως το θύμα είχε χάσει την επαφή με τον έξω κόσμο. Όταν ο Γιώργος Παπαδάκης χαρακτήρισε των κατηγορούμενο έναν χειριστικό τύπο, ο οποίος είχε απομονώσει το θύμα, ο κύριος Λαμπρόπουλος συμφώνησε. Μάλιστα ειδική αναφορά έκανε στην απολογία του 34χρονου, ο οποίος είπε «Εγώ είμαι λάτρης του γυναικείου φύλου. Με θέλουν όλες οι γυναίκες».

«Η Ελένη βρισκόταν κλειδωμένη σε ένα σπίτι τουλάχιστον 15 ημέρες. Ότι γινόταν, γινόταν μπροστά στα μάτια των παιδιών. Επί 15 μέρες η Ελένη δεν είχε κινητό, όταν η κατάσταση έφτασε στο αποκορύφωμα της. Για δύο εβδομάδες τα παιδιά δεν πήγαιναν στο σχολείο».

Τόνισε βέβαια πως ο κατηγορούμενος δεν κακοποιούσε τα παιδιά, τα οποία ήδη παρακολουθεί ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός.

Τέλος, ο Βαγγέλης Λαμπρόπουλος είπε πως «δυστυχώς, στις μικρές κοινότητες δεν ανοίγουν στόματα. Από χθες όμως έλαβα τέσσερα τηλεφωνήματα και συμβούλεψα γυναίκες, οι οποίες είχαν κακοποιηθεί από τους συζύγους τους».





