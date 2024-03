Μαγνησία

Πήλιο: 60χρονη καρκινοπαθής έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τους σπιτονοικοκύρηδές της

Μια μητέρα και ο γιος της επιτέθηκαν στην 60χρονη καρκινοπαθή με σκοπό να την αναγκάσουν να εγκαταλείψει το σπίτι που νοίκιαζε.

Υπόθεση που προκαλεί αγανάκτηση και οργή απασχολεί την αστυνομία στο Νότιο Πήλιο .

Γυναίκα καρκινοπαθής έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από μητέρα και γιό που της εκμισθώνουν το σπίτι που διαμένει. Η 60χρονη γυναίκα, πρωην δασκάλα χορού δέχτηκε την απόφαση των ιδιοκτητών για έξωση και ξεκίνησε να δέχεται ταυτόχρονα και την ψυχολογική βια καθώς οι διενέξεις τους τελευταίους δύο μήνες ηταν επαναλαμβανόμενες.

Στη συνέχεια αντιμετώπισε και την σωματική βια. Μητέρα και γιός σύμφωνα με την καταγγελία, έφτασαν προχθές σε σημείο να την σέρνουν από τα μαλλιά για να την βγάλουν από το σπίτι. Η κλήση στην αστυνομία έγινε από την 60χρονη, η οποία κατέθεσε πως το σπίτι που νοίκιαζε χρειαζόταν επισκευές και προχώρησε και η ίδια σε μετατροπές που δεν βρήκαν σύμφωνη την ιδιοκτησία, η οποία της έδωσε τελεσίγραφο για άμεση εγκατάλειψη της κατοικίας. Το τελεσίγραφο ωστόσο δεν ηταν αρκετό γι΄αυτό μητέρα και γιός την “επισκέφθηκαν” στο σπίτι.

«Εισέβαλλαν στο σπίτι, με τραβούσαν από τα μαλλιά και με χτυπούσαν. Πριν το επεισόδιο δεχόμουν και απειλητικά μηνύματα. Οταν μπούκαραν στο σπίτι θέλησα να τρέξω για να ξεφύγω. Οι γείτονες με έσωσαν από τα χέρια του γιού της ιδιοκτήτριας » φέρεται να κατέθεσε το θύμα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η 60χρονη μετά τον ξυλοδαρμό μεταφέρθηκε από γείτονες στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής.

