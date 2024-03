Εύβοια

Χαλκίδα: Σώθηκε αρχαιολογικός θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας (εικόνες)

Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε από τις Αρχές. Ποια είναι η αξία των αρχαίων νομισμάτων και αντικειμένων

Αγοραπωλησία αρχαίων νομισμάτων ανυπολόγιστης αξίας στην Εύβοια απετράπη έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθη ένας 44χρονος αλλοδαπός.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος συνεχίζοντας τις δράσεις του για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πατρίδας μας, εντόπισε και κατέσχεσε 38 νομίσματα ενιαίου «θησαυρού» και 9 αρχαία αντικείμενα, αποτρέποντας συνάντηση αγοραπωλησίας που είχε προγραμματιστεί σε αγροτεμάχιο πλησίον επαρχιακής οδού στην περιοχή της Εύβοιας.

Συγκεκριμένα, από την ανωτέρω υπηρεσία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιχείρηση, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της 4-3-2024 έπειτα από ενδελεχή διερεύνηση και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε 44χρονος αλλοδαπός, στο αυτοκίνητο του οποίου βρέθηκαν 38νομίσματα και αρχαίο παιδικό παιχνίδι, τα οποία περισυλλέχθηκαν από ανωτέρω κλιμάκιο αστυνομικών.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε περιφραγμένο αγροτεμάχιο στην ίδια περιοχή, το οποίο χρησιμοποιούσε ο 44χρονος, εντός αυτοσχέδιων αποθηκευτικών χώρων βρέθηκαν επιπλέον 8 αρχαία αντικείμενα. Τα αρχαία αντικείμενα εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, ο οποίος γνωμάτευσε ότι περιλαμβάνονται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνιστούν αντικείμενα σημαντικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας.

Όπως επισημάνθηκε από τον αρχαιολόγο τα 38 νομίσματα είναι ίδιας χρονικής περιόδου, χρονολογούνται μεταξύ του 320 έως 280 π.Χ. και συνιστούν ενιαίο «θησαυρό», υπό την έννοια ότι προέρχονται από το ίδιο αρχαιολογικό χώρο.

Οι αρχαιότητες, θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα».

Αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω τα κατασχεθέντα πειστήρια:

Έξι αργυρά αθηναϊκά τετράδραχμα, που απεικονίζουν στην εμπρόσθια όψη κεφαλή Αθηνάς με κράνος προς δεξιά, στην οπίσθια όψη γλαύκα που βαδίζει προς δεξιά και επιγραφή ¨ΑΘΕ¨ (ΦΩΤΟ 2),

δέκα τετρώβολα αργυρά της πόλεως Ιστιαίας, που απεικονίζουν στην εμπρόσθια όψη την κεφαλή της νύμφης Ιστιαίας προς δεξιά, στην οπίσθια όψη ολόσωμη την ίδια νύμφη, καθισμένη στην πρώρα πλοίου και επιγραφή ¨ΙΣΤΙΑΙΩΝ¨ (ΦΩΤΟ 3),

τετράδραχμο αργυρό μεταθανάτιας κοπής επ’ ονόματι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ΄ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, που απεικονίζει στην εμπρόσθια όψη κεφαλή Αλεξάνδρου που φέρει τη λεοντή του Ηρακλέους προς δεξιά και στην οπίσθια τον Δία καθισμένο προς αριστερά που κρατεί σκήπτρο και αετό και επιγραφή Αλεξάνδρου και στο έξεργον το γράμμα Λ και σταυρός (ΦΩΤΟ 4),

εικοσιμία αργυρές δραχμές μεταθανάτιας κοπής επ’ ονόματι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ΄ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, που απεικονίζουν στην εμπρόσθια όψη κεφαλή Αλεξάνδρου που φέρει τη λεοντή του Ηρακλέους προς δεξιά και στην οπίσθια τον Δία καθισμένο προς αριστερά που κρατεί σκήπτρο και αετό και επιγραφή Αλεξάνδρου και στο έξεργον διάφορα γράμματα ή σύμβολα (ΦΩΤΟ 5),

πήλινο πτηνό, πιθανώς παιδικό παιχνίδι από αρχαία ταφή (κάτω αριστερά στη ΦΩΤΟ 1),

δύο αρχαίοι μπρούτζινοι δακτύλιοι είτε πρόκειται για δαχτυλίδια, είτε για στερέωση των βοστρύχων (ΦΩΤΟ 6),

δύο (2) μπρούτζινες περόνες εκ των οποίων η μία είναι σπασμένη σε δύο κομμάτια (ΦΩΤΟ 7),

δύο μπρούτζινα ελάσματα συστραμμένα σε κύκλο κυλινδρικής διατομής (ΦΩΤΟ 8),

κορμός αρχαίου αγάλματος ή άνω τμήματος στήλης, του οποίου λείπει η κεφαλή ή το άνω μέρος, καθώς και το κάτω μέρος, μπορεί να εικονίζει πτηνό που κρατεί στο ράμφος του χταπόδι (ΦΩΤΟ 9),

σιδερένιο εγχειρίδιο νεώτερων χρόνων από 1500 μ.Χ. και μετά (ΦΩΤΟ 10).

Οι δακτύλιοι, οι περόνες και τα ελάσματα και το πήλινο πτηνό εκτιμάται ότι αποτελούν κτερίσματα μιας γυναικείας ταφής. Το αυτοκίνητο του 44χρονου κατασχέθηκε ως μέσο αποθήκευσης και μεταφοράς αρχαιοτήτων.

Ο 44χρονος με τη σχηματισθείσα δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας".αναφέρει η ανακοίνωση

