Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη

Που έχασε τον προσανατολισμό του ο νεαρός ορειβάτης. Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ.

Αίσιο τέλος είχε ο αποπροσανατολισμός ενός ορειβάτη σε περιοχή του Ολύμπου, ο οποίος τελικά εντοπίστηκε χάρη στην επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, ένας νεαρός αποπροσανατολίστηκε κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στον Όλυμπο.

Έπειτα από επιχείρηση που στήθηκε από 14 άτομα του σώματος μαζί με ορειβατική ομάδα και ομάδα της ΕΜΑΚ, ο ορειβάτης εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε νεαρός άνδρας, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., έπειτα από αποπροσανατολισμό του πλησίον του Καταφυγίου “Σπήλιος Αγαπητός” στον Όλυμπο. Επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 1 ορειβατική ομάδα και 1 ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την 2η ΕΜΑΚ, την Π.Υ. Λιτοχώρου και την Π.Υ. Κατερίνης» αναφέρει σε σχετική της ανάρτηση η Πυροσβεστική.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 7, 2024

Πηγή: makthes.gr

