Αχαΐα

Πάτρα: Έκλεψαν μάνα παιδιού ΑμεΑ την ώρα που πέρναγε το αμαξίδιο απέναντι

Θύμα κλοπής έπεσε μία γυναίκα με παιδί σε αμαξίδιο, όμως ο κλέφτης πιάστηκε λόγω παρέμβασης των γειτόνων.

-

Το πορτοφόλι μιας γυναίκας, μάνας παιδιού ΑμεΑ έκλεψε ένας νεαρός στην Πάτρα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν η γυναίκα έβγαλε το παιδί της με το αμαξίδιο από το αυτοκίνητο, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή, για να περάσει απέναντι το παιδί.

Τη στιγμή εκείνη, περνούσε ένας ανήλικος Ρομά, που άρπαξε το πορτοφόλι από την τσάντα της, με 250 ευρώ μέσα κι άρχισε να τρέχει.

Η γυναίκα τα έχασε και όπως είπε σε γείτονές της, με δυσκολία θα τα κατάφερνε να βγάλει το μήνα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και ευτυχώς εντόπισαν τον ανήλικο. Μάλιστα γείτονας από το μπαλκόνι τον είχε φωτογραφήσει ενώ απομακρυνόταν από το σημείο της κλοπής. Τα χρήματα επιστράφηκαν στην γυναίκα. Η περιοχή των Προσφυγικών ζει καθημερινά εφιάλτη με κλοπές και διαρρήξεις.

Μέχρι και αυτοδικία είχε παρατηρηθεί προ μερικών εβδομάδων στην γειτονιά.

Ιδιοκτήτης καφέ είχε ακινητοποιήσει και χτυπήσει νεαρό ρομά ο οποίος είχε μπει μέσα στο κατάστημά του και τον έκλεβε. Μάλιστα ο νεαρός διαρρήκτης μαζί με τους γονείς του είχε απειλήσει τον ιδιοκτήτη του καφέ πως θα υποβάλλει μήνυση για ξυλοδαρμό, έστω και αν του είχε διαρρήξει το κατάστημα. Δεν έγινε γνωστή η εξέλιξη της υπόθεσης.

Πηγή: flamis.gr

