Μαγνησία

Αλόννησος: στο νοσοκομείο άνδρας μετά από επίθεση σκύλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση σκύλου που τον δάγκωσε στο πρόσωπο.

-

Τον τρόμο βίωσε ένας άνδρας στην Αλόννησο όταν δέχτηκε επίθεση από σκύλο.

Πιο συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε την Πέμπτη ένας 33χρονος άνδρας από τα νησιά των Βόρειων Σποράδων, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου, ράτσα ροτβάιλερ. Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία από τον Αστυνομικό Σταθμό Αλοννήσου και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ θα οριστεί δικάσιμος σε βάρος του.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, ο νεαρός διακομίστηκε στις 20.30 περίπου το βράδυ με ιδιωτικό σκάφος από το λιμάνι της Αλοννήσου, στο λιμάνι του Βόλου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο “Αχιλλοπούλειο” προκειμένου να νοσηλευτεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σκύλος τον δάγκωσε στα χείλη και ακρωτηριάστηκε το κάτω χείλος του νεαρού άνδρα, με τους γιατρούς να δίνουν τη μάχη της αποκατάστασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 178 σημεία

Πειραιάς: βομβιστική επίθεση σε χώρο στάθμευσης

Φιντάν στον Λευκό Οίκο: Διακόψτε τις σχέσεις σας με οργανώσεις PKK