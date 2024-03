Λάρισα

Λάρισα - Ασέλγεια σε νήπιο: η καταγγελία και οι δηλώσεις της μητέρας (βίντεο)

Τι είπε η μητέρα στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο δικηγόρος του κατηγορούμενου αλλά και ο Πρόεδρος του "Χαμόγελου του Παιδιού" Κώστας Γιαννόπουλος.

Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση ασέλγειας ανήλικης στη Λάρισα, σύμφωνα με την καταγγελία από τον ίδιο της τον πατέρα στο αυτοκίνητο. Ο άνδρας έχει κριθεί προφυλακιστέος και αναμένονται τα στοιχεία που έχουν συλλεγει από το αυτοκίνητο να ρίξουν περαιτέρω "φως" στην υπόθεση.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του σωματείου “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για το περιστατικό Λάρισα, “ανώνυμες αναφορές στους επιστήμονες οι οποίοι σηκώνουν το τηλέφωνο “τρελαινόμαστε” για να φτάσουν στα κατάλληλα χέρια για να εξιχνιαστεί η υπόθεση”.

Όπως είπε, “η καταγγελία ανέφερε ότι σε καποιο αυτοκίνητο συνέβησαν σκηνές οι οποίες δε συνάδουν με τη σχέση ενός ενήλικου άνδρα με το παιδάκι του”.

Όπως είπε, τον άνθρωπο που έκανε την καταγγελία, τον συνέδεσαν άμεσα με την αστυνομία

Ακόμη, ο Κώστας Γιαννόπουλος, τόνισε πως “θα πρέπει να μιλάει ο κόσμος, δεν θα πρέπει να τιμωρείται κάποιος έτσι, αλλά πρέπει να διερευνούν τις υποθέσεις οι αρχές”.

Στην εκπομπή, μίλησε η μητέρα του παιδιού η οποία είπε χαρακτηριστικά: “Το κατάλαβα ευτυχώς εγκαίρως και δεν προχώρησε σε κάτι χειρότερο. Μου είπε κάποια πράγματα η μικρή μου και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά… Δεν τον έπιασα επ’ αυτοφώρω και η ιατροδικαστική εξέταση δεν έδειξε κάτι ευτυχώς. Δεν επιθυμώ να παρει έκταση το θέμα, είναι κάτι πολύ προσωπικό και έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό που θέλω να πω ως μητέρα πάνω από όλα είναι ν είμαστε δίπλα στα παιδιά μας”.

Για την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, “Καλημέρα Ελλάδα” και ο Γιάννης Αργυρόπουλος, δικηγόρος 47χρονου κατηγορούμενου.

Όπως είπε, η καταγγελία για ασέλγια, σε βάρος του πελάτη του είναι απόρροια της δικαστικής διαμάχης με την πρώην σύζυγό το.

Ακόμη είπε πως καμία κοινωνική υπηρεσία δεν επισκέφθηκε το σπίτι του πελάτη μου μετά από αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες μεταξύ αυτού και της πρώην συζύγου του.

Επιπλέον ανέφερε πως “μία εκτίμηση παιδοψυχολόγο πρέπει να επιβεβαιώσει αν το παιδί έχει την αντιληπτική ικανότητα για να αποτελέσει μάρτυρα”.

