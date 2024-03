Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ένταση στη συγκέντρωση για τα τρανς άτομα (βίντεο)

Οι διαδηλωτές απώθησαν τους κουκουλοφόρους οι οποίοι έτρεξαν και κρύφτηκαν σε γύρω στενά, ενώ ένας από αυτούς μπήκε σε κατάστημα εστίασης για να γλιτώσει.

Ένταση και κυνηγητό στη συγκέντρωση συμπαράστασης για τα δυο τρανς που δέχτηκαν επίθεση από 150 νεαρούς, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, παρουσίας ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αλλά και ατόμων του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, εμφανίστηκαν ομάδες ακροδεξιών που κινήθηκαν κρατώντας πυρσό προς το πλήθος.

Τότε, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, κρατώντας ξύλα, άρχισαν να τα κυνηγούν.

Ένταση δημιουργήθηκε και έξω από κατάστημα εστίασης, όπου μπήκε για να προφυλαχτεί νεαρός της ομάδας των ακροδεξιών. Το κατάστημα περικύκλωσαν αντιεξουσιαστές, φωνάζοντας του να βγει έξω.

Εντωμεταξύ αναρχικοί επιτέθηκαν σε αστυνομικό έξω από το "Ολύμπιον", ενώ υβριστική επίθεση δέχθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά την άφιξη του στον χώρο.

