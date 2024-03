Μαγνησία

Βία ανηλίκων - Βόλος: ξυλοκόπησαν συμμαθητή τους και τον πέταξαν στα σκουπίδια

Πώς συνέβη το περιστατικό στον Βόλο. Οι εφιαλτικές στιγμές που βίωσε ο ανήλικος.

Μάρτυρας σε σκηνές φαρ- ουέστ έγινε πριν από δύο ημέρες μία νεαρή μητέρα μικρού παιδιού, η οποία ακόμη δεν μπορεί να ξεπεράσει το σοκ για τα όσα βίωσε σε συνοικία της πόλης του Βόλου, με «πρωταγωνιστές» ανήλικα παιδιά, ηλικίας περίπου 16 χρόνων, οι οποίοι σε μία έκρηξη βίας, αφού ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους από την ίδια παρέα, τον πέταξαν σε κάδο ανακύκλωσης!

Εάν η ίδια δεν σταματούσε με το αυτοκίνητό της και δεν άρχιζε να τους φωνάζει να σταματήσουν, παραμένει άγνωστο τι θα μπορούσε να συμβεί στον συμμαθητή τους, ο οποίος πάσχιζε να βγει από τον κάδο σοκαρισμένος, δίχως όμως να έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Το παραπάνω συμβάν επιβεβαιώνει τον προβληματισμό που υπάρχει στην τοπική κοινωνία και εκδηλώνεται είτε δημοσίως είτε αποτελεί μόνιμο πλέον θέμα συζήτησης σε οικογένειες, στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τις αρχές, που διαβλέπουν έξαρση βίας μεταξύ ανηλίκων, οι οποίοι δυστυχώς πολλές φορές δεν κατανοούν ότι ακόμη και ένας ασήμαντος καυγάς μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Το συμβάν σημειώθηκε ανήμερα της Τσικνοπέμπτης, γύρω στις 10.15 το βράδυ, στο πάρκο της συνοικίας του Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή Χρυσοχοΐδη. Η νεαρή γυναίκα επέστρεψε οδικώς από φιλικό σπίτι.

Ξαφνικά είδε μία παρέα 12 παιδιών, ηλικίας 16 χρόνων περίπου, οι οποίοι τα είχαν βάλει με έναν συνομήλικό τους. «Τον χτυπούσαν αλύπητα με κλωτσιές και μπουνιές. Είχαν αρπάξει ακόμη και χαρτόνια μέσα από έναν κάδο ανακύκλωσης και τον χτυπούσαν με δύναμη στο κεφάλι. Αλλοι χτυπούσαν και άλλοι παρακολουθούσαν και γελούσαν. Το παιδί υπέμεινε τα χτυπήματα, χωρίς να αντιδρά, μέχρι που τον σήκωσαν στα χέρια και τον πέταξαν μέσα στον μπλε κάδο της ανακύκλωσης», περιέγραψε σοκαρισμένη στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Η νεαρή γυναίκα αντέδρασε άμεσα σ’ αυτό το θέαμα ανελέητης βίας. Σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη, βγήκε έξω και άρχισε να κινείται προς το μέρος των νεαρών προτρέποντάς τους να σταματήσουν να χτυπάνε το άλλο παλληκάρι. Τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν, δεν απομακρύνθηκαν όμως πολύ, όπως διαπίστωσε η ίδια.

Αμέσως έσπευσε στο σημείο για να βοηθήσει τον έφηβο που βρισκόταν με το κεφάλι μέσα στον κάδο ανακύκλωσης. Το παιδί πάσχιζε να βγει, διότι κινδύνευε εκτός από το να τραυματιστεί ακόμη πιο σοβαρά, να υποστεί ασφυξία έτσι όπως τον είχαν «τσουβαλιάσει».

Μόλις κατάφερε να τον απεγκλωβίσει προσπάθησε να τον πείσει να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για να εξεταστεί από γιατρούς. «Είμαι καλά, σας παρακαλώ μην ανησυχείτε. Μπορώ να το αντιμετωπίσω», υποστήριξε και έδειξε πως δεν ήταν διατεθειμένος να ακολουθήσει τις συμβουλές.

«Επέμεινα, αλλά από τη στιγμή που το παιδί δεν ήθελε να ακολουθήσει, επέστρεψα στο αυτοκίνητο και συνέχισα την πορεία μου», πρόσθεσε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η νεαρή μητέρα.

Η ίδια μέσα στη σύγχυση για αυτό που βίωσε δεν σκέφτηκε να ενημερώσει την Αστυνομία. «Ενδεχομένως να έπρεπε να το κάνω, αλλά εκείνη τη στιγμή τα είχα χαμένα. Σοκαρίστηκα», αναγνώρισε η ίδια, εκφράζοντας παράλληλα έντονο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με την εικόνα που αποκόμισε, τόσο τα παιδιά που επιτέθηκαν στον συνομήλικό τους όσο και ο ίδιος ως «θύμα» δεν έδειξαν κλονισμένοι από το όλο περιστατικό. «Συμπεριφερόταν λες και όλο αυτό ήταν μία πλάκα που έκαναν μεταξύ τους για να δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Τι να πω, αυτή η εικόνα, να γελούν χτυπώντας τόσο βίαια έναν συνομήλικό τους, αλλά και το ίδιο το παιδί να το πετάνε μέσα στον κάδο αφού πρώτα το χτύπησαν και να προσπαθεί να “αποφύγει” την όποια βοήθεια του προσφέρθηκε, είναι πρωτόγνωρη», επισήμανε η αυτόπτης μάρτυρας.

Πάντως, τα όσα βίωσε η μητέρα και που σίγουρα θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη της για πολύ καιρό, τα περιέγραψε σε σχετική της ανάρτηση και στα social media, κάνοντας έκκληση στις μαμάδες να προσέχουν τα παιδιά τους.

«Εχετε το νου σας», προέτρεψε, καθώς και η ίδια ως μητέρα «αναρωτιέμαι τι μπορεί να συμβεί στο δικό μου παιδί και δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι αυτό το ενδεχόμενο», λέει.

Πηγή: taxydromos.gr

