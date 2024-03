Θεσσαλονίκη

Τρανσφοβική επίθεση: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 9 ενήλικες κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελεύθεροι αφέθηκαν με προφορική εντολή του Εισαγγελέα και οι υπόλοιποι 12 κατηγορούμενοι.

-

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι εννέα ενήλικες συλληφθέντες για την ομοφοβική επίθεση σε βάρος δύο ατόμων queer το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, μετά την αναβολή της δίκης τους.

Οι εννέα από τους 21 συλληφθέντες είχαν παραπεμφθεί να δικαστούν σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε για τις 22 Μαρτίου λόγω απουσίας μαρτύρων. Το Δικαστήριο ήρε την κράτησή των εννέα συλληφθέντων και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι υπόλοιποι 12 συλληφθέντες, οι οποίοι είναι ανήλικοι, είχαν αφεθεί ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων. Σε βάρος των 21 συλληφθέντων, ο Εισαγγελέας είχε ασκήσει ποινική δίωξη για εξύβριση κατά συρροή, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και στους δύο εκ των κατηγορουμένων ασκήθηκε δίωξη και για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Οι 9 οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής στον Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο ενώ παρέμεναν υπό κράτηση μέχρι και σήμερα που επρόκειτο να δικαστούν στο Αυτόφωρο.

Πηγή: thestival

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με 15μελη επιτροπή αγροτών από την Θεσσαλία

Χρυσή Αυγή: Απειλεί μέσω… “εξωδίκου” βουλευτή που ψήφισε το ΛΟΑΤΚΙ γάμο

Πεσκόφ για ρεπορτάζ CNN: Δεν νομίζω ότι αξίζει οποιοδήποτε σχόλιο