Θεσσαλία: Θρίλερ με σορό άντρα σε ρέμα

(εικόνα αρχείου)

Ένας 69χρονος έχασε τη ζωή σήμερα 11 Μαρτίου, νωρίς το μεσημέρι στο Ροπωτό και στην περιοχή Αγία Παρασκευή, την οποία διαπερνάει ρέμα, το οποίο σε πολλά σημεία του είναι βαθύ.

Ο θάνατος του 69χρονου, έλαβε χώρα κάτω από αδιευκρίνιστες, προς το παρόν συνθήκες, ενώ πιθανολογείται ότι αυτός μπορεί να επήλθε από πνιγμό, καθώς η σορός του άτυχου άνδρα, εντοπίστηκε εντός της κοίτης του ρέματος, και ανασύρθηκε από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Πύλης, η οποία και μεταφέρθηκε στο ΚΥ Πύλης.

Η σορός του 69χρονου θα μεταφερθεί στη Λάρισα για νεκροψία/νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, που μπορεί να οφείλεται και σε παθολογικά αίτια, εκτός από την περίπτωση του πνιγμού.

Το προανακριτικό έργο για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυσάρεστο αυτό γεγονός, έχει αναλάβει το ΑΤ Πύλης.

Πηγή: pylisnews.gr

