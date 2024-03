Λασιθίου

Κρήτη: Πήγαν να της πουλήσουν είδη προικός… και την έγδυσαν

Το ζευγάρι των δραστών δεν κατάφερε να χαρεί για πολύ την λεία του, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα 56 ετών και μιας γυναίκας 52 ετών, προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (11.03.2024) στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας Λασιθίου αστυνομικοί του Α.Τ Μακρύ Γυαλού και του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας.

Όπως προέκυψε, τα δύο άτομα χθες το μεσημέρι, με το πρόσχημα της πώλησης ειδών προικός και ένδυσης, μπήκαν στην οικία 80χρονης γυναίκας σε περιοχή του Δήμου Σητείας και, με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από έπιπλο της οικίας της το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Ο άνδρας και η γυναίκα εντοπίστηκαν να μεταβαίνουν σε ΙΧΕ αυτοκίνητο και συνελήφθησαν από αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό το οποίο αποδόθηκε στην 80χρονη. Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα άσκησης πλανοδίου εμπορίου και κατασχέθηκε το ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης εγκληματική δραστηριότητας. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

