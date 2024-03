Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – revenge porn: Το μοιραίο λάθος της 17χρονης και ο εκβιασμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έφτασε στα ίχνη του 22χρονου που εκβίαζε την ανήλικη.

-

Υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας με θύμα μια 17χρονη και φερόμενο δράστη έναν 22χρονο, αποκάλυψε η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, όλα συνέβησαν το 2022, όταν συνομιλούσε μέσω διαδικτύου με τον 22χρονο. Η καταγγέλλουσα φέρεται να του έστειλε μια προσωπική φωτογραφία και εκείνος στη συνέχεια της ζητούσε νέες φωτογραφίες, απειλώντας την πως σε διαφορετική περίπτωση θα δημοσίευε στο διαδίκτυο τη μια που είχε στην κατοχή του.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα με τη συνδρομή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 22χρονου (σήμερα) η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Βορίδης: Ο σταθμάρχης και οι μηχανοδηγοί φταίνε για την τραγωδία, όχι ο Καραμανλής

Παλαιοχριστιανοί - Πατέρας 15χρονου: Εξαφανίστηκε το παιδί μου και με έβαλαν να προσέχω άλλο παιδί της δομής!

Τροχαίο: Ξαδέλφια σκοτώθηκαν στο ίδιο σημείο με 7 χρόνια διαφορά!