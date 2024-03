Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός ο υπάλληλος που κατάρρευσε στην αυλή Νοσοκομείου

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν στην αποκομιδή απορριμμάτων και είχε υποχρεωθεί να... περιμένει ασθενοφόρο για να τον οδηγήσει μέχρι το κτήριο!

Την τελευταία του πνοή άφησε ο εργαζόμενος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος την επομένη της Πρωτοχρονιάς κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στο προαύλιο Νοσοκομείου τραυματίσθηκε βαριά και κλήθηκε… ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει μέσα στο κτήριο του νοσοκομείου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε ανακοίνωσή της εξέφρασε εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους συγγενείς του άτυχου συναδέλφου, τονίζοντας.

«Η νέα αυτή απώλεια εργαζόμενου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη, αγανάκτηση και μαζί θυμό. Κι αυτό γιατί οι ιθύνοντες εξακολουθούν να αδιαφορούν επιδεικτικά για τα σοβαρά προβλήματα, τους κινδύνους και τις ελλείψεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. ωθώντας πολλές φορές τους εργαζόμενους να εκτελούν τα καθήκοντα τους παίζοντας τις ζωές τους κορόνα γράμματα. Έως πότε θα συμβαίνει αυτό; Γιατί Αιρετοί και κυβέρνηση δεν παίρνουν μέτρα;

Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις εκ μέρους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις για τα συνεχιζόμενα Εργατικά Ατυχήματα και δυστυχήματα στους Ο.Τ.Α. το αυτί κανενός από τους υπευθύνους δεν ιδρώνει. Αντιθέτως, η αρμόδια Υπουργός Εσωτερικών κα Νίκη Κεραμέως κρύβεται, αποφεύγει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να απαντήσει στα πολλά «γιατί» των οικογενειών των αδικοχαμένων συναδέλφων από την εγκληματική αδιαφορία και τις ευθύνες κυβέρνησης και Αιρετών.

Εφαρμόζονται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας; Χορηγούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.); Γίνονται Προληπτικές Ιατρικές Εξετάσεις; Υπάρχει Επιθεώρηση Εργασίας; Είναι μερικά από τα κρίσιμα ερωτήματα. Ένα ακόμη δε, είναι, σε ποιες περιπτώσεις εργατικών δυστυχημάτων εντοπίστηκαν και καταλογίστηκαν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες; Ή μήπως τα εγκλήματα συγκαλύπτονται.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα συνεχίσει να θέτει μετ’ επιτάσεως το θέμα πρόληψης, αποφυγής και αποτροπής των ατυχημάτων στους Ο.Τ.Α. καλώντας την κυβέρνηση και τους Αιρετούς να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται εδώ και τώρα για να σταματήσει επιτέλους η… αιματοχυσία. Είναι ζήτημα ζωής»…

