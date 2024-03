Πέλλα

Τροχαίο - Αριδαία: Νεκροί δύο 20χρονοι από εκτροπή αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύματα δύο νεαρούς, Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο τρίτος επιβάτης του οχήματος.

-

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από την Αριδαία με δύο 20χρονους να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, όλα έγιναν όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε -κάτω από άγνωστες συνθήκες- τον έλεγχο του, αυτό εξετράπη της πορείας του πέφτοντας με δύναμη πάνω σε κολώνα στην είσοδο του οικισμού Μηλιά.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν θανάσιμα δύο 20χρονοι ενώ ο τρίτος επιβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Έδεσσας σε σοβαρή κατάσταση.

Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό των ατόμων χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων.





Πηγή: aridaia365.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα πέρασαν στους “8”

ΗΠΑ - Εκλογές: Μπάιντεν και Τραμπ εξασφάλισαν το χρίσμα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων

Ακρίβεια: Τα “μέτρα Κασσελάκη” για φόρους, εισφορές και τιμές και ο “Χουντίνι”