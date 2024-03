Αχαΐα

Πάτρα: Nεογέννητο νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ

Το μόλις 30 ημερών βρέφος νοσηλεύεται σην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Ωρες αγωνίας για βρέφος 30 ημερών που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Πελοποννήσου», το βρέφος μεταφέρθηκε την Τρίτη 12/03/2024, επειγόντως στο Καραμανδάνειο Πατρών κι από ‘κει με ασθενοφόρο στο ΠΓΝΠ, στη ΜΕΘ Παίδων, όπου διασωληνώθηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

