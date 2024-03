Ρεθύμνου

Βιασμός ανήλικης - Ρέθυμνο: Στη φυλακή δύο Ρουμάνοι

Πρόκειται για έναν 44χρόνο και τον 56χρονο πατριό της ανήλικης

Στη φυλακή οδηγήθηκαν χθες αργά το βράδυ, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο Ρουμάνοι που είχαν συλληφθεί μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή τους, ήδη προφυλακισμένο, για ασέλγεια και γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης από τη Βουλγαρία, που διαμένει με τη μητέρα της στο Ρέθυμνο.

Πρόκειται για έναν 44 χρόνο, που ομολόγησε ότι συνευρέθη ερωτικά με την ανήλικη η οποία- όπως υποστήριξε- είχε συναινέσει και τον 56χρονο πατριό της ανήλικης, ο οποίος αρνείται κάθε κατηγορία.

Η κοπέλα γέννησε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και επειδή είναι ανήλικη, οι γιατροί ενημέρωσαν τις αρχές. Με τη βοήθεια ψυχολόγου από το «Χαμόγελο του Παιδιού», η 15χρονη υπέδειξε τους τρεις Ρουμάνους ως τα πρόσωπα με τα οποία είχαν συνευρεθεί μαζί της. Ανάμεσα τους και ο σύντροφος της μητέρας της.

Ο άνδρας που φέρεται, από την προανακριτική διαδικασία να είναι ο πατέρας του βρέφους, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και παραδέχτηκε ότι είχε επαφές με την ανήλικη, δήλωσε ωστόσο ότι το νεογέννητο δεν είναι δικό του, ενώ δεν αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση DNA για να αποδειχθεί ο ισχυρισμός του.

