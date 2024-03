Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 15χρονη που της επιτέθηκαν τρεις 16χρονες

Οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν όπως και οι μητέρες τους. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της 15χρονης.

Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο, την Τετάρτη, σε βάρος μιας 15χρονης, η οποία όπως κατήγγειλε δέχθηκε επίθεση από τρεις 16χρονες.

Το ανήλικο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με χτυπήματα, μεταξύ άλλων, στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη κατήγγειλε το περιστατικό στο Α' Αστυνομικό Τμήμα του Ηρακλείου και ακολούθησε η σύλληψη των δύο εκ των τριών ανηλίκων κοριτσιών.

Επίσης συνελήφθησαν και οι δύο μητέρες των κοριτσιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Το τρίτο ανήλικο κορίτσι, αναζητείται από τις αρχές.

Ελεύθερες οι δύο 16χρονες

Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκαν οι δύο ανήλικες, οι οποίες συνελήφθησαν από αστυνομικούς μετά την επίθεση σε 15χρονη χθες το μεσημέρι.

Οι δυο 16χρονες αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ υπήρξε εισαγγελική παραγγελία προκαταρκτικής έρευνας, για τη συμπλήρωση της δικογραφίας αλλά και τη διερεύνηση του υλικού που έχει καταγραφεί σε κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια του βίαιου περιστατικού.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως υποστηρίζει η 15χρονη, οι δυο 16χρονες και ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι που αναζητείται από τις αρχές, συμμετείχαν στην επίθεση που δέχθηκε με χτυπήματα χθες το μεσημέρι. Μάλιστα, το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, φέροντας τραύματα μεταξύ άλλων στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.

