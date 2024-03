Εύβοια

Εύβοια: μαχαίρωσε τον άντρα της μέσα στο μαντρί

Πώς συνέβη το αιματηρό περιστατικό στην Εύβοια. Ποια είναι η κατάσταση της υγειας του άτυχου άνδρα.

Ακόμα ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαρτίου στην Εύβοια, ανάμεσα σε μια γυναίκα και έναν άνδρας ηλικιωμένο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, μια 62χρονη γυναίκα επιτέθηκε με ένα μαχαίρι, κάτω από άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής στον 59χρονο συζυγό της και τον τραυμάτισε στο στήθος.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 23.30 το βράδυ στο Μαντούδι μέσα σε ένα μαντρί το οποίο είναι δικό τους, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε επιτεθεί στον άντρα της ξανά και στο παρελθόν.

Στο σημείο έφτασε αμέσως η Αστυνομία, όπου συνέλαβε την 62χρονη γυναίκα, ενώ παράλληλα ο 59χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

