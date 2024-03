Σάμος

Σάμος: Καταδίωξη σκάφους με μετανάστες

Περιπετειώδης καταδίωξη σκάφους με αλλοδαπούς στα ανοιχτά της Σάμου.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου.

Το περιπολικό σκάφος προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, όμως ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε.

Ακολούθησε καταδίωξη με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του ταχύπλοου και τη σύλληψη του αλλοδαπού χειριστή του, ηλικίας 38 ετών, για παράβαση του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014 «Διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών» και του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα».

Επιπρόσθετα, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. περισυνέλεξε δέκα (10) αλλοδαπούς επιβαίνοντες του ταχύπλοου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Βαθέως της Σάμου και στη συνέχεια παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης και μεταφέρθηκαν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου.

Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το ανωτέρω μέσο διακίνησης και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

