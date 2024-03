Λασιθίου

Κρήτη: παραλίγο τραγωδία για δύο άνδρες

Δύο άνδρες, σε δύο διαφορετικά περιστατικά, έπεσαν από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκαν.

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής στο ΕΚΑΒ εξαιτίας πτώσης ενός άνδρα στο χωριό Πλάτη του Οροπεδίου Λασιθίου στην Κρήτη.

Ο νεαρός άνδρας φέρεται να έπεσε από ύψος περίπου 4 μέτρων με συνέπεια να τραυματιστεί.

Επί τόπου βρέθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 32χρονο ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Άλλωστε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε νωρίτερα το μεσημέρι και ένας 52χρονος ο οποίος επίσης έπεσε από μεγάλο ύψος κι ενώ βρισκόταν σε μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Σταλίδα του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος υπέστη σοβαρό τραύμα στο κάτω άκρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: ekriti.gr





