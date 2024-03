Κέρκυρα

Κέρκυρα - Καταγγελία: 62χρονος ασελγούσε σε 9χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό κατήγγειλαν στην αστυνομία οι γονείς του παιδιού. Ποιος είναι ο 62χρονος άνδρας και τι ανέφεραν οι γονείς του 9χρονου παιδιού

-

Μια ακόμη σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου έρχεται στη δημοσιότητα μετά την καταγγελία που έγινε στην Κέρκυρα και αφορά 62χρονο που ασελγούσε σε βάρος 9χρονης μαθήτριας.

Το περιστατικό, που ερευνά η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας, καταγγέλθηκε από τους ίδιους τους γονείς του παιδιού, σύμφωνα με την ΕΡΤ..

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ανήλικη πριν μερικά 24ωρα δέχτηκε παρενόχληση από την πατέρα φίλη της, ενώ βρίσκονταν στο σπίτι τους.

Η Αστυνομική Διεύθυνση διενεργεί προανάκριση και αναμένεται τις επόμενες μέρες ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης να κατατεθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω, ενώ η 9χρονη εξετάζεται από ειδικό ψυχολόγο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ - Καθαρά Δευτέρα: “Θέλεις κάπου να διασκεδάσεις και να πιείς ποτό;” (εικόνες)

Αλεξανδρούπολη - 15χρονος: Φονική πτώση μπροστά στον πατέρα του

Αίγυπτος: Φωτιά κατέστρεψε ένα από τα παλαιότερα στούντιο στον αραβικό κόσμο (εικόνες)