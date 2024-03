Κέρκυρα

Τροχαίο - Κέρκυρα: Νεαρός σκοτώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα του καρφώθηκε σε κολώνα (εικόνες)

Ο άτυχος νέος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και προσέκρουσε σε κολώνα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Εθνικής Αντιστάσεως παραμονή της Κυριακής της Αποκριάς, καθώς σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ένα νεαρό οδηγό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του corfutvnews από την Αστυνομία, η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της για άγνωστους λόγους και προσέκρουσε σε κολώνα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργείται από το Α.Τ. Κέρκυρας.

