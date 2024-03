Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο – “Βλάχικος γάμος”: Καρναβαλική εκδήλωση με φαγητό γλέντι και άφθονο κρασί (εικόνες)

Η παραδοσιακή καρναβαλική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και γίνεται η αναπαράσταση του βλάχικου γάμου.

«Βλάχικος γάμος» ονομάζεται η καρναβαλική εκδήλωση στα Τριαντέικα Αγρινίου με φαγητό, γλέντι και άφθονο κρασί

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης γίνεται κάθε χρόνο και η αναπαράσταση του βλάχικου γάμου

Μια παραδοσιακή καρναβαλική εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο, στα Τριαντέικα Αγρινίου την Κυριακή της Αποκριάς με φαγητό, γλέντι και άφθονο κρασί.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης γίνεται κάθε χρόνο η αναπαράσταση του βλάχικου γάμου από την τοπική ομώνυμη ομάδα των καρναβαλιστών που το διοργανώνει.

Το έθιμο γυρίζει 100 χρόνια πίσω, σύμφωνα με τους ίδιους και μετά από μια διακοπή λόγω της πανδημίας, πέρυσι επανήλθε και πάλι με άφθονο κέφι.

