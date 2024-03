Λασιθίου

Κρήτη: Νεκρός 33χρονος από κροτίδα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Άγιο Νικόλαο.

Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός 33 χρόνου στον 'Αγιο Νικόλαο Λασιθίου, ο οποίος χθες το βράδυ μαζί με δυο ακόμη συνομήλικους του, πυροδοτούσαν ναυτικές φωτοβολίδες σήμανσης καπνού, σε κεντρικό σημείο της περιοχής.

Η φωτοβολίδα που είχε ανάψει ο 33χρονος εξερράγη, προκαλώντας του εκτεταμένα τραύματα στην κοιλιακή χώρα. 'Αμεσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου όμως εξέπνευσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τους δυο άνδρες που βρίσκονταν μαζί με τον 33χρονο , ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός από τις φωτοβολίδες που είχαν ήδη πυροδοτηθεί και καεί.

