Εύβοια

Χαλκίδα: Νεαρός έπεσε από την υψηλή γέφυρα

Ο νεαρός έπεσε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο από την υψηλή γέφυρα στη Χαλκίδα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας ενημερώθηκε από το τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Α. Ευβοίας για τον εντοπισμό τραυματισμένου 21χρονου στην ακτή στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Χαλκίδας μετά από πτώση του από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στη θάλασσα.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, ο 21χρονος τραυματίστηκε από την πτώση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου παραμένει για νοσηλεία.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

