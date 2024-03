Κορινθία

Κόρινθος: Χαρταετός μπλέχτηκε σε καλώδια και γυναίκα έπαθε ηλεκτροπληξία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Κορίνθου την Καθαρά Δευτέρα.

-

Παρ’ ολίγον τραγωδία στα Ίσθμια Κορινθίας ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, όταν ο χαρταετός που κρατούσε μια γυναίκα, πήγε σε καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να την χτυπήσει το ρεύμα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ αναμένεται η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής.

Πηγή: korinthostv.gr

δήσεις σήμερα:

Γάζα - ΟΗΕ: Λιμός αναμένεται έως τον Μάιο

Κέιτ Μίντλετον: Τα ερωτήματα για την πρώτη της δημόσια εμφάνιση

Γεραπετρίτης: Ανησυχητική η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα