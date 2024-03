Μαγνησία

ΟΣΕ - Βόλος: Έσπασε η τουαλέτα και επιβάτιδα αντί να ταξιδέψει στη Λάρισα ...κατέληξε στο νοσοκομείο

Λίγο πριν την αναχώρηση του λεωφορείου, η επιβάτης επισκέφθηκε την τουαλέτα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου όπου τραυματίστηκε καθώς η λεκάνη της τουαλέτας έσπασε

Στο Νοσοκομείο Βόλου με τραύματα από πτώση στη λεκάνη τουαλέτας που έσπασε κατά την χρήση της, κατέληξε χθες το απόγευμα γυναίκα η οποία είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει με λεωφορείο του ΟΣΕ από τον σταθμό Βόλου στη Λάρισα, σύμφωνα με δημοσίευμα του myvolos.net.

Λίγο πριν την αναχώρηση του λεωφορείου, η επιβάτης επισκέφθηκε την τουαλέτα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βόλου όπου τραυματίστηκε καθώς η λεκάνη της τουαλέτας έσπασε.

Τραυματισμένη από τα κομμάτια της λεκάνης, ζήτησε βοήθεια ενώ στη συνέχεια κλήθηκε η Αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου.

