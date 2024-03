Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Οι ποινές για τη μεταφορά ναρκωτικών από αστυνομικούς

Απολογήθηκαν και τιμωρήθηκαν οι δύο αστυνομικοί και το τρίτο άτομο που εμπλέκονται σε μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο αστυνομικός που οδηγούσε το υπηρεσιακό όχημα με το οποίο μετέφερε ναρκωτικά στην Ηγουμενίτσα, όπως και ο Αλβανός που κατηγορείται ως συνεργός του.

Ο δεύτερος αστυνομικός, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση 8.000 ευρώ και τον όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα.

Οι δύο αστυνομικοί έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ σε βάρος τους διεξάγεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ηγουμενίτσα για μεταφορά ποσότητας ναρκωτικών που υπερβαίνει τα 100 κιλά και μάλιστα με το περιπολικό όχημα.

Συνελήφθη επίσης ένας Αλβανός υπήκοος που φέρεται να εμπλέκεται στην διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών οδηγούσε το υπηρεσιακό όχημα το οποίο ακινητοποιήθηκε μετά από τροχαίο στην πόλη της Ηγουμενίτσας ενώ ο δεύτερος με τον οποίο βρισκόταν σε κοινή υπηρεσία συνελήφθη στη Σαγιάδα.

