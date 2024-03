Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πορεία αλληλεγγύης για τους 49 κατηγορούμενους της ΣΘΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων αλλά και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου ζητούν την αθώωση των 49 ατόμων που συνελήφθησαν στο ΑΠΘ.

-

Υπό βροχή η πορεία αλληλεγγύης για τα 49 νεαρά ατομα που συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση το Σάββατο στο ΑΠΘ είναι σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων αλλά και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου ζητούν την αθώωση των 49 ατόμων και φωνάζουν συνθήματα κατά της αστυνομίας και υπέρ του πανεπιστημιακού ασύλου.

Η πορεία ξεκίνησε από την Καμάρα και θα κινηθεί σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Σημειώνεται ότι μετά την εις βάρος τους ποινική δίωξη για διατάραξη ομαλής λειτουργίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΑΕΙ) και απείθεια, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με την αυτόφωρη διαδικασία, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο λόγω απουσίας μαρτύρων η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 29 Μαρτίου, αίροντας την κράτηση και των 49 κατηγορουμένων -ηλικίας 19 έως 30 ετών και μεταξύ αυτών 31 άνδρες και 18 γυναίκες.

Πηγή: thesstoday

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Να στείλουμε ανθρώπους με τα κατάλληλα προσόντα στην Ευρωβουλή (βίντεο)

Κύκλωμα πορνείας ανηλίκων: Συνελήφθησαν δύο ακόμα άνδρες

Ισπανία - Πολύνεκρο τροχαίο: Φορτηγό έπεσε σε αστυνομικό μπλόκο! (βίντεο)