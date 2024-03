Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Της πέταξε αντικείμενο και τον κατήγγειλε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Τμήμα φαίνεται πως θα λύσει τις διαφορές του ένα ζευγάρι, που έφτασε στα άκρα.

-

Η 47χρονη κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία τον σύζυγό της

Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας το βράδυ της Τετάρτης στο Ηράκλειο. Ζευγάρι καβγάδισε έντονα, με αποτέλεσμα η σύζυγος να καταγγείλει τον σύζυγο.

Συγκεκριμένα ο 52χρονος σύζυγος κατά τη διάρκεια του καβγά και ενώ είχαν ανέβει οι τόνοι πέταξε ένα αντικείμενο στη 47χρονη σύζυγό του, με την τελευταία να μεταβαίνει στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα και να τον καταγγέλλει.

Η γυναίκα δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί καθώς δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, ενώ ο 52χρονος μετά την καταγγελία συνελήφθη.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Σχέδιο κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ

Ληστεία: “Πελάτης” έκλεψε μαγαζί, φορώντας μάσκα που αγόρασε… από το θύμα του! (βίντεο ντοκουμέντο)

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό