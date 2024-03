Ηλεία

Ηλεία: Αυτοκτόνησε πάνω στον τάφο του πατέρα του

Θρήνος για τον νέο άνδρα, τον οποίο συγγενείς αναζητούσαν από την Τετάρτη. Που βρέθηκε η σορός του, το πρωί της Πέμπτης, στο νεκροταφείο του χωριού του.

Αδιανόητη τραγωδία στο Χάβαρι του δήμου Ήλιδας, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με τοπικές ιστοσελίδες, ένας άνδρας ηλικίας 28 ετών, έδωσε τέλος στη ζωή του, την ώρα που βρισκόταν στο νεκροταφείο του χωριού, και συγκεκριμένα "πάνω από τον τάφο" του πατέρα του.

Η σορός του 28χρονου εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, σε απόσταση δέκα μέτρων από τον τάφο του πατέρα του, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια, σε ηλικία 49 ετών. Ο νεαρός, όπως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία, έδωσε τέλος στη ζωή του, με κυνηγετική καραμπίνα στο νεκροταφείο του χωριού.

Ο 28χρονος, ο οποίος ζούσε μόνιμα στην Πάτρα, μετέβη χθες από την αχαϊκή πρωτεύουσα, στο Χάβαρι για να δει την μητέρα και τον αδερφό του. Αργά το απόγευμα, ο νεαρός έφυγε από το σπίτι του, και αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τον είδαν τα συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία άρχισαν να τον αναζητούν αργά το βράδυ, αφού είχαν ανησυχήσει που δεν είχε επιστρέψει.

Το άψυχο σώμα του 28χρονου, εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν είχε αφήσει κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην απονενοημένη πράξη του.

