Εθνική Οδός: Άνδρας με αγροτικό οδηγούσε ανάποδα! (βίντεο)

Το απίστευτο βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει το αυτοκίνητο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Εθνική Οδό Κορίνθου-Τριπόλεως.



Ο οδηγός ενός αγροτικού οχήματος είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τρίπολης και από «θαύμα» δεν προκλήθηκε κάποιο τροχαίο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της ιστοσελίδας, korinthostv.gr, το αγροτικό όχημα κινείτο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τρίπολη αλλά ανάποδα με κατεύθυνση προς Κόρινθο, κοντά στην έξοδο.

