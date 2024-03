Αχαΐα

Πάτρα - ΕΠΑΛ: Ξυλοδαρμός μαθητή από νεαρούς που του έστησαν “καρτέρι”

Την ώρα που δεχόταν την επίθεση, στο σπίτι του θύματος άλλος δράστης έγραψε συνθήματα.

Τρεις νεαροί είχαν στήσει καρτέρι σε 19χρονο µαθητή λίγο µετά τις 11:30 το πρωί της Πέμπτης, έξω από το ΕΠΑΛ Πάτρας.

Πρόκειται για έναν 19χρονο, ο οποίος µαζί µε δύο ακόµη νεαρούς, τον πλησίασαν, τον γρονθοκόπησαν, τον εξύβρισαν και τον απείλησαν.

Μάλιστα, άλλος νεαρός πήγε στο σπίτι του θύµατος και έγραψε ρατσιστικά και υβριστικά συνθήµατα.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών από τον παθόντα και αναζητούνται για να συλληφθούν οι τέσσερις δράστες, ενώ ο νεαρός που δέχθηκε την επίθεση βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

