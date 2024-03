Χανιά

Χανιά: Άντρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη στην παλιά πόλη

Ο άντρας πλησίασε με σεξουαλικές προθέσεις μια 14χρονη η οποία έντρομη άρχισε να φωνάζει καλώντας σε βοήθεια .

Ένα ανησυχητικό περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 23/3 στην παλιά πόλη των Χανίων κοντά στο 2ο Δημοτικό σχολείο, σε σημείο όπου συγκεντρώνονται ανήλικοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άντρας 40 ετών από την Βουλγαρία, πλησίασε με σεξουαλικές προθέσεις μια 14χρονη η οποία έντρομη άρχισε να φωνάζει καλώντας σε βοήθεια .

Άμεσα προσέτρεξαν στο σημείο άλλοι ανήλικοι που ήταν κοντά, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άντρα.

Οι ίδιοι, άμεσα ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τον 40χρονο ο οποίος οδηγήθηκε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου.

Κατά του «θερμόαιμου» από την Βουλγαρία σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παίρνει τον δρόμο για την Δικαιοσύνη.

Πηγή: flashnews.gr

