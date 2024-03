Φθιώτιδα

Λαμία: Ένταση στην παρέλαση με εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ (βίντεο)

Η Αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει τους εργαζόμενους και επικράτησε προσωιρινή ένταση.

Επεισόδιο μικρής έκτασης σημειώθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία μετά το πέρας της παρέλασης της 25ης Μαρτίου, όταν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λαμίας προσπάθησαν να περάσουν με πανό μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και να μοιράσουν στον κόσμο προκηρύξεις με τα αιτήματά τους. Δεν τους επετράπη η πρόσβαση και δημιουργήθηκε φραστικό επεισόδιο.

Σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ δηλώνουν την ανησυχία τους για το μέλλον της νικελοβιομηχανίας και τις θέσεις εργασίας τους, ευχαριστώντας για την υποστήριξη δεκάδων φορέων και πολιτών.

