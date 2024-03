Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Ληστεία: Απειλούσαν καταστηματάρχη με τρία διαφορετικά όπλα (βίντεο)

Τον τρόμο φαίνεται να έζησε ο ιδιοκτήτης ενός μικρού μαγαζού στην περιοχή του Χαριλάου.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε κατάστημα ψιλικών ειδών στου Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Οπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην πόλη Βαγγέλης Κοκολάκος, δύο άνδρες εισέβαλαν στο κατάστημα, ο ένας σημάδευσε στον υπάλληλο με όπλο διατάζοντάς τον να αδειάσει το ταμείο και ο άλλος του προέτασσε διαρκώς απειλητικά ένα μαχαίρι, ενώ οι δύο άνδρες φαίνονται να χρησιμοποίησαν επιπλέον και σπρέι πιπεριού για να επιβραδύνουν τα αντανακλαστικά του υπαλλήλου, ώστε να μην κάνει κάποια απότομη κίνηση αντίστασης στις ενέργειές τους.

Η λεία της ληστείας εντέλει ήταν περίπου 400 ευρώ.

