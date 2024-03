Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κλέφτες “ρήμαξαν” τα φαρμακεία των δυτικών περιοχών

Γιατί η λεία τους είναι πάντα μικρή ενάντια στις προσδοκίες τους. Τι ζητούν οι φαρμακοποιοί για περισσότερη ασφάλεια.

Έξαρση κλοπών και διαρρήξεων σε φαρμακεία καταγράφηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κυρίως στη δυτική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί να βρίσκονται σε απόγνωση και να ζητούν εντατικοποίηση των μέτρων αστυνόμευσης. Μέσα σε μόλις 15 ημέρες κακοποιοί έχουν εισβάλλει σε τουλάχιστον 12 φαρμακεία, ενώ έχουν αποπειραθεί να εισέλθουν σε άλλα τόσα, αναφέρει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) Διονύσης Ευγενίδης. Οι δράστες παραβιάζουν στόρια, καταστρέφουν τζαμαρίες και σπάνε κλειδαριές προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Στόχος τους είναι η ταμειακή μηχανή των φαρμακείων, όπου συνήθως δεν βρίσκουν αξιόλογα χρηματικά ποσά, παρά μόνο λίγα κέρματα, αφού η πλειονότητα των συναλλαγών στα φαρμακεία γίνεται με τη χρήση POS.

«Εμείς λαμβάνουμε όσα μέτρα μπορούμε για να θωρακίσουμε τα φαρμακεία μας. Ωστόσο είναι αναγκαία και η ενίσχυση των περιπολιών από την Ελληνική Αστυνομία και για το λόγο αυτό έχουμε ζητήσει και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης. Επιπλέον πρέπει να βρεθεί λύση και για το νομοθετικό κενό που υπάρχει και αφορά στην αντιμετώπιση αυτών των κακοποιών. Η αστυνομία, τους συλλαμβάνει και την επόμενη μέρα με απόφαση της Δικαιοσύνης αφήνονται ελεύθεροι» σημειώνει ο κ. Ευγενίδης.

Ο γραμματέας του ΦΣΘ Γιώργος Κιοσές κάνει λόγο για μπαράζ κλοπών και διαρρήξεων, και προσθέτει: «Οι κακοποιοί πιστεύουν ότι θα βρουν... χρυσάφι στα φαρμακεία. Στην πραγματικότητα, όμως, βρίσκουν 20-30 ευρώ σε κέρματα. Οι συνάδελφοι δεν αφήνουν μετρητά στο ταμείο, αφού πάνω από το 80% των συναλλαγών γίνεται με χρήση POS. Ζητούμε αύξηση των αστυνομικών περιπολιών σε περιοχές με φαρμακεία, με έμφαση σε αυτά που διανυκτερεύουν και όπου η επικινδυνότητα είναι μεγαλύτερη».

