Εύβοια

Εύβοια - Τροχαίο: Φονική σύγκρουση αυτοκινήτου με λεωφορείο του ΚΤΕΛ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Εύβοια.

-

(εικόνα αρχείου)

Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου στην Εύβοια.

Λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι λεωφορείο του ΚΤΕΛ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο έξω από την Ερετρια, με αποτελέσματα να χάσει ακαριαία τη ζωή του ο ηλικιωμένος άνδρας που οδηγούσε το ΙΧ.

Το λεωφορείο του ΚΤΕΛ εκτελούσε το δρομολόγιο των 13:00 μμ από Κύμη για Αθήνα και ήταν γεμάτο με κόσμο την ώρα που έγινε η σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος άνδρας.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας, Νίκος Σμπιλίρης οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Οι επιβάτες αναμένεται να επιβιβαστούν σε άλλο λεωφορείο το οποίο θα αναχωρήσει από το σημείο που έγινε το τροχαίο για την Αθήνα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα τρία οχήματα της πυροσβεστικής και ο διοικητής Κωνσταντίνος Ψαρρός, η αστυνομία, εθελοντές του συλλόγου fetesclub καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: evima.gr