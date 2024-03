Ρεθύμνου

Ναρκωτικά έκρυβε άνδρας στο Ρέθυμνο

Τι βρήκαν οι Αρχές στην κατοχή του άνδρα και πώς έφτασαν στα ίχνη του.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη για ναρκωτικές ουσίες Έλληνας στο Ρέθυμνο μετά από αξιοποίηση πληροφοριών των αστυνομικών, οι οποίοι και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι όπου διαμένει και τη μοτοσυκλέτα με την οποία κινείται.

Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητα κάνναβης 108,2 γραμμαρίων, χρηματικό ποσό 1.115 ευρώ, ζυγαριά ακριβείας, μια συσκευή κινητού τηλεφώνου και μοτοσικλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση διενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου.

