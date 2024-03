Χανιά

Χανιά: Κατάρρευση τοίχου προκάλεσε συναγερμό (εικόνες)

Πανικός επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων.

Ένας δυνατός θόρυβος συνοδευόμενος από σύννεφα σκόνης τρομοκράτησε όσους διέρχοντο το βράδυ του Σαββάτου 30/3, από το πεζοδρόμιο στην οδό Κισάμου απέναντι από γνωστό ξενοδοχείο κοντά στην συμβολή με την οδό Κυδωνίας, στα Χανιά.

Όπως διαπιστώθηκε συνέβη κατάρρευση τοίχων και τμήματος οροφής σε παλαιό και εγκαταλειμμένο κτίριο, ενώ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία.

Ευτυχώς η κατάρρευση έγινε στο εσωτερικό του κτιρίου αλλά υπάρχουν έντονες ανησυχίες ότι είναι θέμα χρόνου και η κατάρρευση των εξωτερικών τοίχων.

Για τον λόγο αυτό, προσωρινά τοποθετήθηκαν κορδέλες για να μην διέρχονται πολίτες από το πεζοδρόμιο το οποίο είναι πολυσύχναστο, αλλά θα πρέπει να απομακρυνθούν και τα οχήματα που σταθμεύουν στο συγκεκριμένο σημείο.

Να σημειωθεί πως παρακείμενα του κτιρίου όπου συνέβη η κατάρρευση , στην συμβολή των οδών Κισάμου και Βάσου, είναι και άλλα δυο κτίρια, επίσης παλαιά και εγκαταλειμμένα στα οποία επίσης στο παρελθόν είχαν συμβεί καταρρεύσεις της οροφής τους.

