Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο

Οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο της και έπεσε σε διαχωριστική νησίδα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, επί της Ρόδου – Λίνδου, κοντά στη διασταύρωση Τραουνού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, rodiaki.gr.

Ένας 49χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, στην κατηφόρα από Λαδικό προς Αφάντου. Η μηχανή ανετράπη και προσέκρουσε με σφοδρότητα στη διαχωριστική νησίδα με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά.

Έρευνα για τα ακριβή δεδομένα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.

