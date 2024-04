Χανιά

Μεταναστευτικό - Χανιά: Σκάφος με δεκάδες ανθρώπους διέσωσε το Λιμενικό

Στην Παλαιόχωρα Χανίων μεταφέρθηκαν οι δεκάδες άνθρωποι που διασώθηκαν από το Λιμενικό.

Ακόμα ένα σκάφος που μετέφερε μετανάστες εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Κυριακής ανοιχτά της Κρήτης.

Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής όταν σκάφος του λιμενικού εντόπισε 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες.

Το λιμενικό στην συνέχεια προχώρησε στην διάσωση των μεταναστών και στην μεταφορά τους στην Παλαιόχωρα. Περίπου στις 5 το πρωί της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η αποβίβαση όλων των μεταναστών στην Παλαιόχωρα όπου θα παραμείνουν προσωρινά για τις επόμενες ώρες.

Πρόκειται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για συνολικά 74 μετανάστες, 73 άντρες και 1 γυναίκα, όλοι καλά στην υγεία τους χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν ανάμεσα τους βρίσκονται και ανήλικα παιδιά.

Οι μετανάστες αναμένονται να μεταφερθούν στα Χανιά όπου θα φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις του Καλαθά.

Η νέα αυτή άφιξη μεταναστών ήρθε λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του υπουργού μετανάστευσης και άσυλου Δημήτρη Καιρίδη στην Κρήτη. Ο υπουργός βρίσκεται σήμερα στα Χανιά πραγματοποιώντας μια σειρά συναντήσεων και επισκέψεων με επίκεντρο τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την αρχή του 2024 η Κρήτη έχει μετατραπεί σε κόμβο μεταναστευτικών ροών με τις νέες αφίξεις μεταναστών να διαδέχονται η μια την άλλη.

Ο κ. Καιρίδης αναμένεται σήμερα το πρωί στις 9 να επισκεφτεί το δημαρχείο Χανίων και στην συνέχεια θα μεταβεί στη Γαύδο όπου θα συναντηθεί με τη δήμαρχο του νησιού Λίλιαν Στεφανάκη. Εν συνεχεία το απόγευμα θα μεταβεί στην Αγία Γαλήνη τόπο που επίσης δέχτηκε όγκο μεταναστών το τελευταίο διάστημα. Η επίσκεψη του υπουργού θα ολοκηλωρωθεί αύριο στο Ηράκλειο όπου θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και άλλους φορείς.

Πηγή: flashnews.gr

